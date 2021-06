«Er fing plötzlich an, sich in den Hals zu stechen»

Der belarussische Oppositionelle Stepan Latypow ist nach einem Suizidversuch im Gerichtsaal und einer anschließenden Behandlung im Krankenhaus zurück ins Gefängnis gebracht worden. Der 41-Jährige sei operiert und wieder in seine Haftanstalt verlegt worden, teilte die Menschenrechtsorganisation Wjasna am Mittwoch unter Berufung auf Latypows Familie mit.

Latypow war am Dienstag nach Angaben der NGO auf die Bank in seinem Anklage-Käfig gestiegen und hatte mit einem Stift in seine Kehle gestochen, bis er das Bewusstsein verlor. Zuvor habe der 41-Jährige noch seinem Vater berichtet, dass ihm mit rechtlichen Schritten gegen seine Verwandten gedroht worden sei, wenn er sich nicht schuldig bekenne, berichtete Wjasna weiter. Latypow war demnach mit Blessuren vor Gericht erschienen.

Latypows Freundin Irina beobachtete die Szene. Sie erzählt «Spiegel Online»: «Wir wurden gegen 14.30 Uhr in den Gerichtssaal gelassen. Stepan hat zu mir hergeschaut.» Nach der Befragung seines Vaters sei er in seinem Anklage-Käfig auf die Bank gestiegen, habe seine Maske abgezogen und sich an seinen Vater gewandt. «Dann nahm er irgendetwas Weißes und fing an, sich in den Hals zu stechen. Alle fingen an zu schreien.»

Bei Protesten gegen Machthaber Alexander Lukaschenkow engagiert

Der Suizidversuch versinnbildliche die Hoffnungslosigkeit, die der Machthaber Alexander Lukaschenko «mit den Repressionen und der brutalen Gewalt über seine Bürger bringt», sagte eine Sprecherin des Auswärtigen Amtes am Mittwoch in Berlin. Das Auswärtige Amt forderte die Freilassung aller politischen Gefangenen in dem Land.

Latypov hatte sich wie viele Belarussen an den Protesten im vergangenen Jahr gegen Machthaber Alexander Lukaschenko engagiert. Im September wurde er festgenommen und muss sich nun wegen einer Reihe von Anklagepunkten vor Gericht verantworten, darunter wegen Widerstands gegen die Polizei bei seiner Festnahme und der Herstellung von Protestsymbolen.

Nach der von massiven Betrugsvorwürfen überschatteten Präsidentschaftswahl im vergangenen August hatte es in Belarus beispiellose Massenproteste gegeben, die Lukaschenko niederschlagen ließ. Tausende Demonstranten wurden festgenommen, führende Oppositionelle mussten ins Exil. Nach Angaben von Wjasna sind derzeit 449 politische Gefangene in Belarus in Haft.

(L'essentiel/AFP/kle)