Rauchverbot in 52 Pariser Parks

Pünktlich zur Sommersaison weitet die Stadt Paris ihr Rauchverbot in Parks erheblich aus. Der Griff zur Zigarette sei künftig in 52 öffentlichen Grünanlagen der Hauptstadt verboten, teilte die Stadtverwaltung anlässlich des Weltnichtrauchertags mit. Bisher waren nur sechs Anlagen von dem Bann betroffen.

Das Verbot, das vom 8. Juni an gelten werde, umfasse nun zehn Prozent der Grünflächen der bei Touristen beliebten Metropole. Zu den neuen kippenfreien Zonen zählt künftig auch der 8,7 Hektar große Georges-Brassens-Park im 15. Arrondissement, die die französische Zeitung Le Parisien berichtet. Größere Parks wie etwa der Jardin du Luxembourg oder der Tuileriengarten am Louvre sind von dem Verbot nicht betroffen.

Die Stadt sicherte zu, nicht radikal gegen Verstöße vorzugehen. Es solle zunächst «Wochen der Sensibilisierung» geben. Erst danach drohen Bußgelder von 38 Euro.

Paris to ban smoking in parks

(but my question is, as ever, who is going to enforce this?): https://t.co/1dUT3UQYDo