Anti-​​Terror-​​Staatsanwalt übernimmt Ermittlungen

Nach dem tödlichen Messerangriff am Samstag im Zentrum der Stadt Romans-sur-Isère im Südosten Frankreichs hat die Anti-Terror-Staatsanwaltschaft die Ermittlungen übernommen. Wie die Behörde mitteilte, werde nun wegen Mordes und versuchten Mordes im Zusammenhang mit einer kriminellen, terroristischen Vereinigung ermittelt. Bei dem Angriff am Samstag wurden zwei Menschen getötet und fünf weitere verletzt, zwei von ihnen schwer.

A l'heure actuelle sept personnes seraient blessées, dont quatre seraient en urgence absolue.A cet instant, mes pensées vont vers elles.J'exprime ma profonde solidarité et mes condoléances aux familles des victimes.#RomanssurIsere pic.twitter.com/5HeLsoXskE— Pierre Jouvet (@PJouvet) April 4, 2020

Bei dem mutmaßlichen Täter soll es sich nach Angaben der Anti-Terror-Staatsanwaltschaft um einen Mann sudanesischer Abstammung handeln, der 1987 geboren wurde. Bei der Hausdurchsuchung seien Dokumente mit religiösem Inhalt gefunden worden, in dem sich der Mann unter anderem darüber beschwert, dass er in einem Land der Ungläubigen lebe. Der Mann war der Polizei bisher nicht bekannt.

«Abscheuliche Tat»

Wie France Bleu berichtet, handelt es sich beim Verhafteten um einen Flüchtling aus dem Sudan. Er solle während der Attacke «Allahu Akbar» gerufen haben, wie der Sender unter Berufung auf Zeugen berichtet.

Am Samstagnachmittag äußerte sich auch Präsident Emmanuel Macron zur Bluttat in Romans-sur-Isère. Seine Gedanken seien bei den Opfern der Attacke und deren Familien, teilte über Twitter mit. Er verurteilte die «abscheuliche Tat», um die das Land, das in den vergangenen Wochen schon schwer geprüft wurde, nun trauere.

Mes pensées accompagnent les victimes de l'attaque de Romans-sur-Isère, les blessés, leurs familles. Toute la lumière sera faite sur cet acte odieux qui vient endeuiller notre pays déjà durement éprouvé ces dernières semaines.— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) April 4, 2020

