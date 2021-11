Österreich will für Geimpfte und Genesene lockern

Am Montag tauschte sich in Österreich die Bundesregierung mit Sozialpartnern sowie Experten und Expertinnen über die aktuelle Pandemie-Lage aus. Nach zwei Stunden Debatten soll es zwar keine konkreten Ergebnisse gegeben haben, doch ein klares Ziel: Komplett-Öffnung für Geimpfte und Genesene ab dem 12. Dezember. Ein Insider verriet: «Es könnte wahr werden.»

Die nächsten 48 Stunden werden entscheidend sein. Die Infektionszahlen in Österreich sinken derzeit wieder leicht: 8526 Neuinfektionen sind von den Behörden registriert worden. Am Montag der Vorwoche waren es noch 13.806 gewesen. Eine Entscheidung über die weiteren Corona-Regeln wurde allerdings auf Mittwoch vertagt. Derzeit steht noch erforderliches Datenmaterial aus.

«Man darf den Menschen Weihnachten nicht stehlen»

Die österreichische Wirtschaftskammer drängt indes ganz vehement auf Öffnungen. «Man darf den Menschen Weihnachten nicht stehlen», hieß es. Die Lockerungen können aber nicht nur den Handel für zwölf Shopping-Tage betreffen, stellte WKÖ-Präsident Harald Mahrer klar. Er fordert für Geimpfte eine Komplett-Öffnung – für Handel, Gastronomie und Tourismus. Dies sei keine Frage der Möglichkeit, sondern eine «der Notwendigkeit», hielt er fest. Andernfalls würden sich «Südtirol oder die Schweiz ins Fäustchen lachen».

Der österreichische Kanzler Alexander Schallenberg hatte bereits am Freitag erklärt: «Es gibt das klare politische Ziel, dass wir am 12. Dezember so weit wie möglich aufmachen.»

Täglich neue Beratungen

Der Chef der Wirtschaftskammer fordert zudem einen Ausbau der Test-Infrastruktur. Er will, dass die Österreichische Gesundheitskasse (ÖGK) in die Impf-Offensive eingebunden wird. Arbeiterkammer-Chefin Renate Anderl startete einen Impf-Appell und betonte vor Reportern die Wichtigkeit der dritten Dosis. Sie ließ jedoch keinen Zweifel daran, dass der Lockdown nun noch einmal für weitere zehn Tage verlängert werde, bis 11. Dezember.

Am Dienstag steht im Kanzleramt die nächste Debatte auf dem Programm. Dann werden unter anderem die Verfassungsmininsterin Karoline Edtstadler mit Gesundheitsminister Mückstein sowie zahlreichen Experten und Expertinnen über das Thema Impfpflicht diskutieren.

(L'essentiel/Heute.at)