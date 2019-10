Von der Leyen will neben Büro übernachten

Ursula von der Leyen (60) will neben ihr Büro im Brüsseler Amtssitz Berlaymont einziehen. Vorteil sei, dass der Kommissionssitz ohnehin stark gesichert werde und es deswegen keinen zusätzlichen Sicherungsaufwand für eine andere Unterkunft in Brüssel brauche, erklärte ihr Sprecher am Donnerstag. Zudem werde von der Leyen nicht morgens und abends mit ihrem Fahrer im Stau stehen.

Nach Informationen der Welt wird der für von der Leyen vorgesehene Raum im 13. Stock des Berlaymont-Gebäudes derzeit für Wohn- und Schlafzwecke hergerichtet. Die Zeitung hatte am Donnerstagmorgen zuerst über die Details der Pläne berichtet.

Die frühere deutsche Verteidigungsministerin soll nach derzeitiger Planung am 1. November die Nachfolge von Jean-Claude Juncker antreten. Der Luxemburger hatte nicht direkt neben seinem Büro übernachten wollen und deswegen ein Apartment in einem Hotel gemietet. Von der Leyen hatte bereits in ihren Berliner Ämtern während der Arbeitswoche in den jeweiligen Ministerien übernachtet. Ihre Freizeit und ihre Wochenenden verbringt sie in der Regel bei ihrer Familie in Burgdorf-Beinhorn in der Region Hannover.

(L'essentiel/dpa)