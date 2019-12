Brexit-​​Gesetz noch vor Weihnachten

Die britische Regierung will noch vor Weihnachten das Gesetz zum EU-Austritt wieder dem Parlament vorlegen. Der wichtigste Wählerauftrag laute, den Brexit zu vollziehen, sagte Vize-Finanzminister Rishi Sunak am Sonntag dem Sender BBC. Kurz nach dem Brexit-Gesetz werde die Regierung von Premierminister Boris Johnson ihren neuen Haushalt präsentieren. Die im Wahlkampf versprochene Erhöhung der Ausgaben im Gesundheitswesen solle dabei gesetzlich verankert werden, sagte Sunak. Dies habe in der Innenpolitik höchste Priorität.

Johnson hat wiederholt angekündigt, Großbritannien am 31. Januar aus der EU führen zu wollen. Bislang war die Verabschiedung der dafür notwendigen Gesetze am Widerstand im Parlament gescheitert. Johnsons Konservative gewannen allerdings bei der Wahl am vergangenen Donnerstag eine deutliche Mehrheit. Das neue Parlament soll am kommenden Donnerstag zusammentreten.

Bricht das Königreich entzwei?

Trotz des Wahlsieges droht Boris Johnson Ungemach: Das Vereinigte Königreich könnte nämlich auseinanderfallen. Denn bei der Wahl in Schottland räumte die pro-europäische Schottische Nationalpartei (SNP) ab – sie sicherte sich 48 der 59 schottischen Sitze im britischen Parlament. Regierungschefin Nicola Sturgeon will Schottland in der EU halten und noch einmal über die Unabhängigkeit abstimmen lassen.

Sie wolle bereits nächste Woche den parlamentarischen Prozess anschieben, der für ein rechtlich bindendes Referendum nötig ist, kündigte Sturgeon an. Zur BBC sagte sie: «Boris Johnson hat kein Recht, Schottland aus der EU zu nehmen, und kein Recht zu verhindern, dass das schottische Volk über seine eigene Zukunft bestimmt.»

