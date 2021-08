Für Dänemark ist die Pandemie unter Kontrolle

Dänemark definiert Covid-19 künftig nicht mehr als eine Pandemie, die in einem hohen Grad die Gesundheit der Bevölkerung bedroht. Gesundheitsminister Magnus Heunicke erklärte am Freitag, die Pandemie sei unter Kontrolle. «Wir haben rekordhohe Impfraten. Daher können wir zum 10. September einige der Sonderregeln, die wir im Kampf gegen Covid-19 einführen mussten, fallen lassen.»

I dag rammer vi en ny, flot vaccinemilepæl. 80% af alle over 12 år er nu færdigvaccineret. Tak til de over 4 mio. danskere, der har taget imod tilbud om vaccination. Husk at du nemt og trygt kan gøre brug af vores vaccinationstilbud og få dit stik allerede i dag #COVID19dk pic.twitter.com/hYE2IoDQHc