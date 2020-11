Diese zwei Männer sind die Helden von Wien

«Wir wollten eigentlich nur unseren letzten Kaffee vor dem Lockdown trinken.» So schildert Mikail Özen, warum er mit seinem Kollegen Recep Gültekin in der Wiener Innenstadt unterwegs war. Dann gerieten die beiden Männer mit türkischem Hintergrund mitten in den Wiener Terror.

«Auf einmal sind Schüsse gefallen. Leute lagen blutüberströmt am Boden», berichtet Mikail in einem auf Twitter geteilten Video. Die beiden Männer halfen zunächst einer älteren Dame, sich in Sicherheit zu bringen. Danach sahen sie einen verwundeten Polizisten. «Wir konnten einfach nicht nur zuschauen. Wir sind hingelaufen und haben ihn zum Krankenwagen befördert», so Özen. Dabei haben die beiden Wiener selbst ihr Leben riskiert, wie auf den Aufnahmen zu sehen war.

In Videos auf ihrem Instagram-Account ist zu sehen, wie die Männer verletzt wurden und bluteten. Sie schienen aber auch nach ihrem Einsatz völlig ruhig. Gültekin musste wegen einer nach eigenen Aussagen «kleinen Schusswunde» am Bein im Krankenhaus behandelt werden.

« Terror hat keine Religion, keine Nation »

Er und Mikail sind nun die Helden Wiens und werden in den sozialen Netzwerken gefeiert. Ihnen gehe es gut, teilen beide Männer, die in ihrer Freizeit leidenschaftlich boxen, mit. «Leute, mir geht es gut, ihr braucht euch keine Sorgen machen. Wir sind gerade sicher. Es ist alles okay», sagt Recep auf Instagram.

Recep und Mikail haben auch eine Botschaft an Österreich: «Wir lieben unser Land Österreich. Terror hat keine Religion, keine Nation. Egal ob Jude, Christ, Moslem – wir halten alle zusammen. Betet für Wien», schreibt Recep auf Instagram.

