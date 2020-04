Asselborn fordert EU-​​Staaten zu «mehr Ehrgeiz» auf

Diskutiert wurde über die Umverteilung minderjähriger Flüchtlinge aus den Lagern auf den griechischen Inseln schon seit Weihnachten. Rund vier Monate später treffen am heutigen Mittwoch zwölf unbegleitete Jugendliche von der Insel Lesbos in Luxemburg ein. Für Jean Asselborn sei der «Anfang gemacht», Luxemburg sende ein «Signal aus» an die anderen Mitgliedsstaaten der EU, dass es auch in der Corona-Krise Solidarität mit den Geflüchteten und Griechenland geben müsse. Das sagte Luxemburgs Außenminister am Mittwochmorgen im Interview mit dem DLF. Die Minderjährigen die heute ankommen sollen, müssten laut seiner Aussage zunächst für 14 Tage in Quarantäne. Eine Vorsichtsmaßnahme wegen der Corona-Pandemie.

Insgesamt haben sich zehn EU-Staaten bereiterklärt rund 1600 unbegleitete Minderjährige aus den Lagern in der Ägäis aufzunehmen. Das Großherzogtum nimmt davon zwölf Kinder auf. Deutschland will 50 der 1600 Minderjährigen unterbringen. Für Asselborn sei die Europäische Union ein «Friedensprojekt» und wenn die Union «noch in den Spiegel schauen will», dann sehe er auch andere EU-Staaten in der Pflicht zu helfen. Wenn Luxemburg «es schafft Flüchtlinge aufzunehmen», dann müssten das «andere auch machen». Schließlich sei Luxemburg eines der «kleinsten Länder der EU».

«Jetzt ist der Moment, das Elend auf den Inseln in den Griff zu bekommen.»

Für den Außenminister ist auch die Argumentation mit dem sogenannten «Pull»-Effekt nicht stichhaltig. Die Menschen auf den Inseln oder gar ertrinken zu lassen, sei keine Alternative. Man könne die Zustände in den Flüchtlingslagern, ob in Griechenland oder Libyen, nicht «hinter dem Panzerglas betrachten» und einfach ausblenden. Einige Mitgliedsstaaten müssten demnach mehr «Ehrgeiz» bei der Rettung und der Aufnahme von Flüchtlingen zeigen. Zugleich hoffe Asselborn auf einen Vorschlag der EU-Kommission in der Sache, «der umsetzbar ist».

Trotz der Corona-Krise müsse es laut Asselborn möglich sein, mit den Mittelmeer-Staaten Solidarität zu üben. Man könne nicht Italien und Malta dafür kritisieren, dass sie die Häfen in der Corona-Krise nicht für Flüchtlinge öffnen und die Staaten dann mit den Flüchtlingen alleine lassen. Jetzt sei «der Moment, das Elend auf den Inseln in den Griff zu bekommen.» Gleichzeitig sprach er sich dafür aus, denjenigen die ein «Recht auf Schutz» hätten, diesen zu gewähren und die anderen müssten «zurückgeführt werden». Dieses müsse nach seiner Ansicht in einer koordinierten Aktion zwischen UNO und EU allerdings bereits in Libyen ansetzen. Diese «Resettlement»-Programme gebe es schon, in dem afrikanischen Staat würden sie allerdings bisher nicht «stark genug» funktionieren.

