Juncker veräppelt die britische «Dancing Queen»

Da blitzte er wieder durch, der alte Schelm: EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker hat am Montag die behäbige Tanzeinlage der britischen Premierminister Theresa May nachgeahmt.

Bei einer Veranstaltung des Europäischen Ausschusses der Regionen in Brüssel schunkelte der Luxemburger mit den Händen zu den einleitenden Klavierklängen mit – und erntete dafür Gelächter und Applaus. Die Anspielung auf die «Dancing Queen» aus 10 Downing Street war offensichtlich. Theresa May war vergangene Woche auf dem Parteitag der britischen Konservativen tänzelnd zu dem Abba-Hit aus dem Jahr 1976 auf die Bühne gekommen. «Wir mögen ein kleines Tänzchen. Aber für einen Tango braucht es immer zwei», erklärte danach ein Sprecher von Junckers EU-Kommission. «Wir sind froh, dass es das Lied ‹Dancing Queen› war und nicht ‹The Winner takes it all›.»

Die Verhandlungen über den EU-Austritt Großbritanniens am 29. März 2019 verlaufen schleppend. Juncker zeigt sich dennoch optimistisch, dass noch ein ordentlicher Deal zustande kommt. Auf die Frage von österreichischen Journalisten, ob die Brexit-Gespräche schon im Oktober abgeschlossen werden könnten, meinte der EU-Kommissionschef kürzlich: «Wenn nicht, dann machen wir das im November.»

Die britische Regierung hat angekündigt, neue Vorschläge vorzulegen, wie Warenkontrollen zwischen dem britischen Nordirland und dem EU-Mitglied Irland nach dem Brexit verhindert werden können – zwei große Knackpunkte in den Verhandlungen. Theresa May, die wegen ihres Brexit-Kurses inner- und außerhalb ihrer Partei massiv unter Druck steht, hatte zuletzt von der EU mehr Respekt gegenüber Großbritannien gefordert. Wie Junckers Tanzeinlage wohl im Londoner Regierungsviertel ankommt?

Die EU-Kommission versuchte Junckers Tanzeinlage am Dienstag herunterzuspielen. «Was wäre das Leben ohne ein Lied oder einen Tanz?», schrieb Pressesprecher Margaritis Schinas auf Twitter. Juncker habe nicht auf jemanden anspielen wollen, er habe lediglich improvisiert. Der finnische Konservative und mögliche Spitzenkandidat der Europäischen Volkspartei für die Europawahl 2019, Alexander Stubb, unterstützte den Luxemburger: «Ein bisschen Selbstironie hat noch nie geschadet. Die EU ist ohnehin zu steif.»

Relax James. Without a song or a dance what would our life be ? Not directed at anyone, improvisation on the moment as the music kept playing before he could start his speech. Great respect for @theresa_may repeatedly stated in public and demonstrated in practice. https://t.co/Jr9hzS9dQu