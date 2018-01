Island setzt «radikales» Gehaltsgesetz um

Artikel per Mail weiterempfehlen

In den vergangenen Jahren arbeiteten Luxemburgs Frauen, vergleicht man ihren Lohn mit jenen der Männer im gleichen Beruf, etwa 13 Tage im Jahr «für nichts». Rund sieben Prozent weniger verdienen Arbeiterinnen und Angestellte im Großherzogtum im Gegensatz zu männlichen Kollegen, «Gender Pay Gap» oder «Geschlechterlohnlücke» wird dies genannt.

Auch wenn ist diese Lücke in der letzen Dekade in Luxemburg kleiner geworden ist – 2006 belief sich der Unterschied zwischen den Gehältern noch auf 10,7 Prozent – ist der Lohnunterschied immer noch deutlich. Island hat die «Gender Pay Gap» nun abgeschafft, mit einem «radikalen Gesetz», wie der isländische Sozialminister Thorsteinn Viglundsson erklärte: «Die Zeit ist reif, um mal etwas Radikales in diese Richtung zu unternehmen».

Das neue Gesetz verbietet nämlich einfach einen Einkommensunterschied. Unternehmen größer als 25 Mitarbeiter müssen nun nachweisen, dass sie ihren Angestellten, egal ob Frau oder Mann, das Gleiche bezahlen. In Island hofft man, damit spätestens bis 2022 vollkommene Lohngleichheit herzustellen.

