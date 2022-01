Portugals Regierungschef erhöht Mindestlohn

Vier Wochen vor der Parlamentsneuwahl in Portugal hat Ministerpräsident António Costa eine Erhöhung des monatlichen Mindestlohns beschlossen, die er als die «höchste aller Zeiten» bezeichnete. «Rund 880.000 Arbeitnehmer werden ab heute von der Erhöhung des nationalen Mindestlohns auf 705 Euro profitieren», schrieb der sozialistische Politiker am Sonntag auf Twitter. Es handele sich «um eine Erhöhung um 40 Euro, die höchste aller Zeiten» in Portugal, versicherte er.

Cerca de 880 mil trabalhadores vão, a partir de hoje, beneficiar do aumento do Salário Mínimo Nacional para os 705€. Este aumento de 40€ é a maior subida de sempre, cumprindo o compromisso de chegarmos a 2023 com 750€ de #SMN. — António Costa (@antoniocostapm) January 2, 2022

Auf die Stunde umgerechnet liegt der neue Mindestlohn in Portugal damit bei annähernd rund 4,40 Euro. Zum Vergleich: Der gesetzliche Mindestlohn in Deutschland ist zum 1. Januar auf 9,82 Euro je Stunde gestiegen. Bisher lag er bei 9,60 Euro. Zum 1. Juli 2022 gibt es eine weitere Erhöhung auf dann 10,45 Euro.

Es gehe um soziale Gerechtigkeit

In den sechs Jahren seit seiner Amtsübernahme Ende 2015 sei der Mindestlohn um 40 Prozent gestiegen, sagte Costa. Der Regierungschef gab zudem das Inkrafttreten von mehr Sozialschutz und Arbeitsrechten für Kulturschaffende bekannt. Es gehe um soziale Gerechtigkeit. Costa bekräftigte das Ziel, 2023 einen gesetzlichen Mindestlohn von 750 Euro pro Monat zu haben.

Nach der Ablehnung des Haushaltsentwurfs der linken Minderheitsregierung durch das Parlament hatte Portugals Präsident Marcelo Rebelo de Sousa Anfang November eine Neuwahl des Parlaments für den 30. Januar ausgerufen.

(L'essentiel/dpa)