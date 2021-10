Weshalb Sebastian Kurz sein Amt aufgeben musste

Bundeskanzler Sebastian Kurz kündigte am Samstag seinen Rücktritt als Bundeskanzler an, nachdem bekannt geworden war, dass sein engster Berater im Gegenzug gegen das Platzieren von Inseraten Einfluss auf Journalistinnen und Journalisten in den Blättern Österreich/OE24 genommen haben soll.

Chat-Protokolle lassen Thomas Schmid, und damit auch seinen Chef Sebastian Kurz schlecht aussehen. Die Tageszeitung und die dazugehörende Online-Plattform, die den beiden Brüdern Fellner gehören, publizierten Umfrageergebnisse, die offenbar geschönt worden waren. Der Skandal in unserem Nachbarland ist riesig. Dass die politischen Akteure große finanzielle Mittel in Inserate stecken, ist allerdings nichts Neues.

200 Millionen Euro gibt der Staat für Inserate aus

1,1 Millionen Euro: So viel kosteten die Inserate, die der Generalsekretär von Kurz, Thomas Schmid, bei «Österreich» platziert haben soll, berichtet die «NZZ». Dabei soll ihm entgegengekommen sein, dass Herausgeber Wolfgang Fellner finanzielle Interessen womöglich über publizistische stellte. «Wer zahlt, schafft an. «Ich liebe das» soll Schmid in einer der SMS-Nachrichten an seinen Chef über den Zeitungsverleger geschrieben haben.

In Österreich ist die Inseratenfinanzierung durch politische Akteure jedoch nichts Neues. Wie die «Süddeutsche Zeitung» schreibt, flossen 2020 über 200 Millionen Euro von Regierungsstellen, Bundesländern und staatsnahen Betrieben in die Finanzierung von Inseraten. Das sind laut der «NZZ» ganze zehn Prozent des gesamten Werbemarktes im Land. Der Großteil der Summen erreichte die drei auflagenstarken Boulevardmedien «Kronen Zeitung» oder «Österreich» und «Heute».

Heikle Nähe zwischen Politik und Medien

In Luxemburg schalten Regierungsstellen zwar auch Inserate in Zeitungen und Zeitschriften. So ist in etwa die Corona-Kampagne. In Jahren ohne Pandemie geschieht dies aber in viel kleinerem Ausmaß als in Österreich. Deutschland, das zehn Mal mehr Einwohnerinnen und Einwohner als Österreich hat, gab 2019 rund 60 und 2020 – wohl auch aufgrund des gestiegenen Informationsbedarfs durch die Corona-Pandemie – rund 150 Millionen Euro aus.

Die EU hat Österreich bereits für die heikle Nähe zwischen Politik und Medien ermahnt, wie der ORF berichtet. Vor fast zehn Jahren stand das Thema zudem innenpolitisch bereits einmal im Zentrum, als gegen einen von Kurz’ Vorgängern, den Sozialdemokraten Werner Faymann, wegen der politischen Einflussnahme mittels Inseraten ermittelt wurde. Die Untersuchungen blieben allerdings ohne Ergebnis. Dem riesigen Inseratenetat der Regierungsstellen steht eine Presseförderung gegenüber, welche sich auf nur 9,5 Millionen Euro pro Jahr beläuft. Deshalb werden laut der «Wiener Zeitung» schon seit längerem Stimmen laut, die eine Erhöhung der Mittel und ein Ende der Inseratenfinanzierung fordern.



