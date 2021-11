Frankreichs ältester Gefangener bleibt in Haft

Frankreichs mit 87 Jahren ältester Häftling, der seit 1983 für zwei Dreifachmorde hinter Gittern sitzt, muss weiter in Haft bleiben. Ein Gericht in Bastia auf der Mittelmeerinsel Korsika verwarf am Donnerstag den inzwischen 21. Antrag des Häftlings auf Entlassung, berichtete die Zeitung «Corse Matin». Er hatte dafür gesundheitliche Gründe geltend gemacht. Die Justiz hält Joseph-Thomas Recco aber weiterhin für gefährlich.

Vor der Verurteilung für den Mord an drei Kassiererinnen 1979 und drei Mitgliedern einer Familie 1980 in Südfrankreich war Recco 1962 bereits für einen weiteren Mord verurteilt worden, 1977 aber vorzeitig aus der Haft entlassen worden. Laut der Zeitung hat er insgesamt 58 Jahre seines Lebens im Gefängnis verbracht. Sein Rechtsbeistand erwägt nun eine Klage vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte.

(L'essentiel/dpa)