EU bereitet sich auf Handelskrieg mit USA vor

Die EU droht mit Strafzöllen auf Bourbon-Whiskey und Harley-Davidson-Motorräder, sollten die Vereinigten Staaten zulasten europäischer Unternehmen ihren eigenen Stahlmarkt abschotten. «Wir sind bereit, schnell und angemessen zu handeln, wenn unsere Exporte von US-Handelsbeschränkungen beeinträchtigt werden», kündigte der Sprecher von EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker am Dienstag an. Die EU sei der Ansicht, dass der Welthandel frei und fair sein sollte.

Konkrete Angaben zu den möglichen Vergeltungsmaßnahmen machte die Kommission nicht. Nach Informationen der Deutschen-Presse Agentur wird allerdings schon seit dem vergangenen Sommer an einer Liste mit US-Produkten gearbeitet, die als Reaktion auf Abschottungsmaßnahmen mit zusätzlichen Zöllen belegt werden könnten. Neben Whiskey und Motorrädern gehören demnach auch in den USA angebaute Kartoffeln oder Tomaten sowie Rum oder Orangensaft dazu. Zuerst hatte am Dienstag die Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) über die Liste berichtet.

Harleys und Whiskey betroffen

«Solange wir nicht die Möglichkeit haben, beabsichtigte Zollerhöhungen bestätigen und prüfen zu können, können wir auch auf mögliche Auswirkungen für unsere Kunden in der EU nicht reagieren», teilte Harley-Davidson in einem Statement mit. Generell würden Zölle es jedoch erschweren, Produkte zum wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten. «Wir unterstützen eine freie und faire Handelspolitik.»

Die amerikanischen Whiskeyhersteller hatten bereits Mitte 2017 vor den Folgen eines Handelskonflikts zwischen Washington und Brüssel gewarnt. Vergeltungsmaßnahmen der EU in Form von Zöllen auf US-Spiritousen würden den Verbrauchern und den Produzenten sowohl in Europa als auch in den USA schaden, hieß es damals vom Lobby-Verband Distilled Spirits Council.

Juncker droht mit Gegenmaßnahmen

Hintergrund der EU-Planungen sind die Erwägungen der Regierung in Washington, zum Schutz der heimischen Wirtschaft hohe Zölle auf Stahl- und Aluminiumimporte zu erheben und Mengenbeschränkungen einzuführen. Entsprechen diese nicht den Regeln der Welthandelsorganisation (WTO), könnte die EU legal als Vergeltungsmaßnahme zusätzliche Einfuhrzölle auf US-Produkte erheben.

Kommissionspräsident Juncker hatte einen solchen Schritt bereits im vergangenen Sommer angedeutet. «America first kann nicht bedeuten, dass Europas Interessen an letzter Stelle kommen», sagte er damals. Man sei bereit, «innerhalb von Tagen adäquat zu reagieren».

Junckers Sprecher sagte am Dienstag: «Wir haben es der US-Regierung auf höchsten Ebenen deutlich gemacht, dass uns Maßnahmen, die die EU-Industrie treffen, tief beunruhigen würden.»

