EU vergibt 60.000 Zugtickets an junge Europäer

Endlich volljährig und los geht's auf Abenteuertour quer durch den Kontinent: Die EU-Kommission verschenkt im Rahmen des Reiseprogramms «DiscoverEU» erneut Zugtickets an junge Europäer. In diesem Jahr sind es rund 60.000. Ab Dienstag können sich Interessierte im Alter zwischen 18 und 20 Jahren zwei Wochen lang darum bewerben.

