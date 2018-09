Artikel per Mail weiterempfehlen

Angesichts des Erstarkens europafeindlicher Kräfte hat EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker darauf gedrängt, die Rolle der Europäischen Union als Friedensgarant zu schützen. «Wir sollten der EU mehr Wertschätzung entgegenbringen, ihr Ansehen schützen», sagte Juncker bei seiner Rede zur Lage der Union am Mittwoch im Europaparlament in Straßburg. «Die EU ist ein Garant des Friedens.»

Der Erste Weltkrieg habe Europa damals völlig unerwartet getroffen, sagte er weiter. «Ich spreche nicht davon, weil ich denke, dass wir an der Schwelle eines neuen Krieges stehen.» Man müsse jedoch wachsam bleiben. «Sagen wir ja zu einem Patriotismus, der sich nicht gegen andere richtet.» Nationalismus, mit dem Hass gesät werde, und der nur nach Schuldigen suche, ermögliche hingegen kein besseres Zusammenleben.

Klare Worte bei der Migrationspolitik

Angesichts andauernden Streits in der EU-Migrationspolitik pocht EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker auf rasche Lösungen. «Wir können nicht bei der Ankunft jedes neuen Schiffes über Adhoc-Lösungen diskutieren», sagte Juncker bei seiner Rede zur Lage der Europäischen Union am Mittwoch im Europaparlament in Straßburg. Seine Behörde schlage daher vor, die Grenzschutzagentur Frontex zu stärken und die Zahl der europäischen Grenzschutzbeamten bis 2020 auf 10 000 zu erhöhen.

Zudem solle ein Gesetzesvorschlag zum Ausbau der EU-Asylagentur vorgelegt werden. Die EU-Staaten bräuchten stärkere Unterstützung bei der Bearbeitung von Asylanträgen. Darüber hinaus solle ein Vorschlag für die schnellere Rückführung irregulärer Migranten vorgelegt werden. Zudem sollten legale Einwanderungswege für Migranten nach Europa eröffnet werden. «Ich bin und bleibe gegen Binnengrenzen», sagte Juncker. «Sie müssen dort, wo es sie inzwischen gibt, abgeschafft werden. Andernfalls wäre dies ein Rückschritt für Europa».

Juncker hielt seine jährliche Rede zur Lage der EU vor dem versammelten EU-Parlamentsplenum. Der Kommissionschef stellt darin traditionell seine Prioritäten für das kommende Jahr vor und zieht Bilanz zum Zustand der EU. Das Mandat der EU-Kommission endet im kommenden Jahr, im Mai stehen richtungsweisende Europawahlen an. Für Juncker dürfte es daher eine seiner letzten großen Reden im Parlament sein.

(L'essentiel/dpa)