Maskenpflicht im Freien in Paris gekippt

Das Verwaltungsgericht in Paris hat am Donnerstag einen Erlass Präfektur gekippt, der seit dem 31. Dezember die Maskenpflicht im Freien vorschreibt. Die Entscheidung erfolgte einen Tag nach dem Urteil des Verwaltungsgerichts Versailles, das einen ähnlichen Erlass im Departement Yvelines mit der Begründung ausgesetzt hatte, dass die Maßnahme «einen übermäßigen, unverhältnismäßigen und nicht zweckdienlichen (...) Eingriff in die persönliche Freiheit» darstelle.

Die Maskenpflicht im Freien war eingeführt worden, um die Verbreitung der Omikron-Variante zu verlangsamen.

(mei/L'essentiel/afp)