«Abwarten und Tee trinken ist keine Option»

«Zeit für Zeit zu haben, ist für mich kein Plan», sagte Luxemburgs Premierminister Xavier Bettel der Deutschen Presse-Agentur am Donnerstag in Luxemburg. «Das Einfachste wäre doch, sie würden ein neues Referendum organisieren oder (den Austrittsantrag gemäß) Artikel 50 zurückziehen.»

«Es muss irgendeinen Grund geben, warum wir diese neue Frist geben sollten», sagte der Regierungschef. «Es wird keine Zustimmung geben, wenn es nur um Zeit für Zeit geht.» Ein möglicher Grund könnten auch Neuwahlen in Großbritannien sein. Bettel verwies darauf, dass eine Fristverlängerung über den 29. März hinaus von seinen 26 EU-Kollegen und ihm nur einstimmig beschlossen werden könnte. «Die Briten haben selbst die Frist gesetzt, die haben wir nicht fixiert.»

“Keep calm and drink tea” is not an option for #Brexit and the following days. We need a very clear and comprehensive reason for a delay extending Article 50.XB