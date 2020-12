So denken die Briten über das Brexit-​​Abkommen

Kurz nach Ankündigung der Brexit-Einigung zwischen der Europäischen Union und Großbritannien gibt es schon den ersten Enttäuschten: Das Handelsabkommen sei «nicht das, was den Menschen in Wales versprochen wurde», sagte der walisische Regierungschef Mark Drakeford zur BBC.

Aus Sicht von Premierminister Boris Johnson ist mit dem Abkommen alles erreicht, was die britische Öffentlichkeit mit dem Brexit-Referendum von 2016 wollte. Dem widerspricht Drakeford. Der Deal sei zwar «besser als ein No-Deal», aber immer noch «dünn.»

Die Situation für seine Region werde in Zukunft schwierig werden, warnt Drakeford. Die walisischen Bürger werden einen Unterschied spüren. «Es wird nicht so einfach sein, nach Europa zu reisen wie bisher. Walisische Studenten werden keinen Zugang zu Universitäten in Europa haben, wie sie bis anhin davon profitiert haben.»

«Dieser Deal setzt hart erkämpfte Arbeitnehmerrechte aufs Spiel»

Auch der britische Industrieverband CBI begrüsste den Deal kurz vor Heiligabend - aber warnte gleichzeitig, dass das Abkommen nun «noch mehr Arbeit» für die Unternehmen bedeute. «Wir müssen sicherstellen, dass unsere Waren über Grenzen hinweg in Bewegung bleiben», sagte CBI-Direktor Tony Danker.

Die Unternehmen seien derzeit aufgrund Pandemie und der Weihnachtszeit zeitlich unter Druck, sagte Jonathan Geldart vom Arbeitgeberverband Institute of Directors (IoD) zur BBC. Klare Richtlinien zur Umsetzung des «Mammuttextes» seien von der britischen Regierung «dringend erforderlich.»

Beim britischen Gewerkschaftsdachverband Trades Union Congress (TUC) fiel am Donnerstag die Euphorie aus. Frances O'Grady war vernichtend. «Dieser Deal ist besser als nichts, aber nicht viel mehr als das. Er schützt keine Arbeitsplätze und setzt hart erkämpfte Arbeitnehmerrechte aufs Spiel.»

O'Grady forderte den Premierminister Boris Johnson auf, «sein Versprechen, Großbritannien zu einem besseren Ort zu machen, einzuhalten». Sie fügte hinzu: «Er muss schnell handeln. Es darf jetzt keine Schuldzuweisungen mehr an die EU geben.»

(L'essentiel/Karin Leuthold)