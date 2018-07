Trump nennt eigenes Interview «Fake News»

Mit einer beispiellosen Breitseite gegen die britische Premierministerin Theresa May hat US-Präsident Donald Trump bei seinem Besuch in Großbritannien einen Eklat ausgelöst. Trump kritisierte May in einem Interview für ihre Brexit-Strategie.

«Migration nicht gut für Europa»



Trump hat den Ländern in Chequers Europas eine härtere Linie gegen Einwanderer empfohlen. «Passt lieber auf Euch auf», sagte er am Freitagnachmittag bei der gemeinsamen Pressekonferenz mit Theresa May. Die Migration verändere die Kultur und verändere die Sicherheitslage. «Ich glaube nicht, dass das gut für Europa ist und auch nicht für unser Land», sagte Trump.



May erklärte, Großbritannien sei stolz darauf, Einwanderer willkommen zu heißen. Dies müsse aber nach einem geregelten System ablaufen.

Beim öffentlichen Auftakt eines Treffens am Freitagmittag waren Trump und May bemüht, den Anschein von Normalität zu wahren. Weder der US-Präsident noch die Premierministerin gingen auf den Eklat ein. Trump beteuerte, wie gut sein Verhältnis zur britischen Regierungschefin sei: «Die Beziehung ist sehr, sehr stark. Was auch immer Sie machen, ist für mich in Ordnung», sagte Trump später bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit May im Landsitz Chequers bei London. «Stellen Sie nur sicher, dass wir zusammen Handel betreiben können.»

Just yesterday, Trump ripped Prime Minister Theresa May and her Brexit plan in a interview with the Rupert Murdoch-owned newspaper The Sun.



Now, he says that report is "fake news." pic.twitter.com/gh5p4dPxAE — VICE News (@vicenews) 13. Juli 2018

Kooperation bei Finanzdienstleistungen

Nach seinen Gesprächen mit May gehe er davon aus, dass ein US-Handelsabkommen mit Großbritannien «absolut möglich sein wird». Beide Länder wollten unter anderem einen «Gold Standard» bei der Kooperation in Finanzdienstleistungen setzen, sagte May. Die Wall Street in New York und die Londoner City bilden zwei der größten Finanzzentren der Welt. May sprach von einem ambitionierten Deal.

Trump bestritt auf Nachfrage auch, dass er die Britin angegriffen habe. «Ich habe die Premierministerin nicht kritisiert. Ich habe viel Respekt für die Premierministerin.» Das von der Sun redigierte Interview bezeichnete der US-Präsident als «Fake News», weil seine May-freundliche Zitate nicht erwähnt worden seien (was aber nicht stimmt, Anm.).

Die britische Premierministerin ging auf Trumps Kritik nicht näher ein. May sagte, der Brexit-Plan erfülle das, wofür die Leute gestimmt hätten. Das Vereinigte Königreich werde die EU im März 2019 verlassen. «Die jährlichen Milliardenausgaben für die EU werden eingestellt. Das Vereinigte Königreich wird die Kontrolle über seine Grenzen und Gesetze wiedererlangen. Es wird aus der Gemeinsamen Agrarpolitik und der Gemeinsamen Fischereipolitik herauskommen.»

Kontroverses Interview nach Dinner veröffentlicht

Die Boulevard-Zeitung The Sun hatte das kontroverse Interview am Donnerstagabend veröffentlicht, nachdem May Trump im Blenheim Palace nahe Oxford zu einem festlichen Gala-Dinner empfangen hatte. Der Zeitpunkt war wohl kaum zufällig gewählt: Beim Dinner sollte es darum gehen, Trump von einem baldigen Start der Verhandlungen über ein Handelsabkommen mit London für die Zeit nach dem EU-Austritt zu überzeugen.

Mit der Aussicht auf Deals wie diesen hatte die britische Regierung Brexit-Gegner zu besänftigen versucht. In ihrer Begrüßungsrede äußerte sich May noch enthusiastisch über die «beispiellosen Möglichkeiten» eines solchen Abkommens.

Lob für Boris Johnson

Dass Trump ihr im Interview nun derart in die Parade fährt, schwächt die politisch ohnehin schwer angeschlagene Premierministerin zusätzlich. Erst am Montag waren Brexit-Minister David Davis und Außenminister Boris Johnson im Streit über die Strategie in den Verhandlungen mit Brüssel zurückgetreten.

Mays Brexit-Pläne sehen unter anderem eine Freihandelszone und ein Zollabkommen mit der EU vor. Sie ist dringend darauf angewiesen, den Trump-Besuch als Erfolg zu verkaufen. Doch das dürfte nun schwierig werden.

Statt May den Rücken zu stärken, lobte Trump erneut ihren Widersacher Johnson, dessen Rücktritt er mit «großem Bedauern» zur Kenntnis genommen habe. Er wolle die beiden nicht gegeneinander ausspielen, betonte er zwar - doch dann folgte eine Aussage, die als volle Breitseite gegen May interpretiert werden kann. «Ich sage nur, ich denke, er wäre ein großartiger Premierminister.»

«Sie hat nicht auf mich gehört»

Trump sagte, eine zu enge Bindung an die Europäische Union nach dem Brexit würde dazu führen, dass die USA bei einem Handelsabkommen mit Großbritannien doch wieder mit der EU verhandeln müssten.

«Also wird es das Abkommen wahrscheinlich töten», fügte er mit Blick auf einen möglichen Deal Großbritanniens mit den USA hinzu. «Wir haben genug Schwierigkeiten mit der Europäischen Union, wir gehen gerade jetzt gegen die Europäische Union vor, weil sie beim Handel nicht fair mit den Vereinigten Staaten umgegangen sind.»

Mays Brexit-Strategie kommentierte Trump mit den unverblümten Worten: «Ich hätte das sehr anders gemacht. Ich habe Theresa May tatsächlich gesagt, wie man das macht, aber sie hat nicht auf mich gehört.»

Verbalattacke gegen Khan

Trump griff in dem Interview auch Londons populären Bürgermeister Sadiq Khan erneut scharf an. Khan ist ein ausgesprochener Kritiker des US-Präsidenten und hatte sich gegen dessen Staatsbesuch ausgesprochen. «Ich denke, dass er einen sehr schlechten Job beim Terrorismus gemacht hat, einen sehr schlechten Job bei der Kriminalität», sagte Trump.

Khan verteidigte am Freitag die Genehmigung eines satirischen Protest gegen Trump. Aktivisten ließen am Morgen einen etwa sechs Meter hohen Ballon in Form eines Trump-Babys in Windeln über dem Parliament Square aufsteigen. Kritiker hatten den Ballon als beleidigend gegenüber Trump empfunden und gefordert, die Aktion zu unterbinden.

(L'essentiel/sil/sda/dpa/jt)