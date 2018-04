Artikel per Mail weiterempfehlen

Im ukrainischen Wahlkampf 2004 erkrankte der damalige Oppositionsführer und Reformpolitiker Wiktor Juschtschenko plötzlich schwer. Sein Gesicht wurde entstellt und sein Magen-Darm-Trakt schwer in Mitleidenschaft gezogen.

Die Ärzte fanden erst Monate später heraus, dass Juschtschenko Opfer einer Dioxinvergiftung geworden war. Dioxine sind extrem giftige Umweltschadstoffe, die nur sehr langsam abgebaut werden.

Das Dioxin war so rein gewesen, dass es definitiv in einem Labor produziert worden war – und damit absichtlich verabreicht worden sein musste. Die Mediziner konnten weiter nachweisen, dass dem Ukrainer sogenanntes TCDD verabreicht worden war, die giftigste Dioxin-Verbindung überhaupt. Dieses war auch in dem von den US-Streitkräften im Vietnamkrieg verwendeten Entlaubungsgift Agent Orange enthalten.

Auf die richtige Spur hatten die auffälligen Geschwulste und Zysten im Gesicht des Politikers geführt, die Chlorakne genannt werden und ein Symptom der Dioxinvergiftung sind.

Angesichts des Falls um den in Großbritannien vergifteten Spion Sergei Skripal gab Juschtschenko der BBC ein Interview. Er erzählt dem britischen Sender, wie er an jenem 6. September 2004 nach Hause gekommen war. «Meine Frau sagte mir nach dem Begrüßungskuss: ‹Deine Lippen schmecken metallisch.›»

(Quelle: BBC/TamediaWebteam)

«Das Gift war dem Reis beigemischt worden»

Juschtschenko war von einem Essen mit dem Chef und dem stellvertretenden Chef des ukrainischen Geheimdienstes gekommen. «Laut den Ermittlungen war das Gift beim Essen dem Reis beigemischt worden», erzählt Juschtschenko jetzt.

Er sei zur Behandlung nach Österreich gefahren. «Nach zwei oder drei Tagen schwoll mein Körper an. Mein Kopf wurde dramatisch größer. Der Schmerz durchflutete meinen ganzen Körper. Dann hatte ich überall Entzündungen und Eiterpusteln.»

Juschtschenko warnt Europäer vor Russland

Auf die Frage, ob er denke, der russische Präsident Waldimir Putin habe die Vergiftung in Auftrag gegeben, sagt Juschtschenko: «Ich kenne die Antwort, aber ich kann sie nicht sagen.»

Was sein erster Gedanken gewesen sei, als er vom vergifteten Skripal erfahren habe? «Es tut mir weh, dass Europa so blind ist. Dass die Europäer so unfreundlich miteinander sind», sagt Juschtschenko. Er würde es begrüßen, wenn die EU «endlich realisiert, dass die größte Herausforderung für ihre Bürger die mittelalterliche Politik ist, die Russland im 21. Jahrhundert noch verfolgt».

Juschtschenko hätte 2004 beinahe nicht überlebt. Dass er sich bald nach Einnahme des Giftes habe übergeben müssen, dürfte ihn gerettet haben. Von dem Anschlag ist Juschtschenko bis heute gezeichnet: Der 64-Jährige musste sich am UniversitätsKrankenhaus Genf und in anderen Kliniken rund 25 hautchirurgischen Eingriffen unterziehen, um die unzähligen Narben der Chlorakne zu behandeln.

Auftraggeber bis heute unklar, aber ...

Wer für die Vergiftung des ukrainischen Politikers verantwortlich ist, konnte bisher nicht geklärt werden.

In der Ukraine wird oft Russland dafür verantwortlich gemacht, weil Juschtschenko bei den Wahlen 2004 gegen einen von Moskau unterstützten Bewerber antrat. Außerdem gehört Russland zu den wenigen Ländern, die Dioxin nach der Formel produzieren, wie es bei Juschtschenko gefunden wurde, wie die «Süddeutsche Zeitung» schreibt.

