Fliegerbombe stoppt Zugverkehr an der Mosel

Bahnreisende zwischen Trier, Konz und Perl müssen sich am Donnerstag wegen des Fundes einer Fliegerbombe auf Zugausfälle einstellen. Die 1000 Pfund schwere Bombe wurde in der Nacht bei Gleisarbeiten in Konz gefunden, wie die Polizei Koblenz mitteilte.

Der betroffene Streckenabschnitt zwischen Trier, Konz-Mitte und Perl bleibe aus Sicherheitsgründen zunächst gesperrt. Einen Schienenersatzverkehr gebe es zunächst nicht, ein solcher solle aber im Laufe des Tages eingerichtet werden.

(L'essentiel/dpa)