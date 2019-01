Arbeiter erleidet bei Sturz schwere Kopfverletzungen

Ein Arbeiter hat in Trier beim Einstürzen eines Baugerüsts schwere Kopfverletzungen erlitten. Der Mann befand sich laut Polizei am Donnerstagmorgen auf dem Gerüst, das an einem Haus in der Paulinstraße stand. Als das Baugerüst und Teile des Hausdaches auf die Straßen fielen, stürzte der Arbeiter etwa vier Meter in die Tiefe.

Ein vorbeifahrendes Auto wurde durch Gerüst- und Trümmerteile beschädigt. Weitere Menschen wurden nach ersten Erkenntnissen nicht verletzt. Der Arbeiter kam in ein Krankenhaus. Wie es zum Einsturz kommen konnte und weitere Details waren zunächst nicht bekannt.

(L'essentiel/dpa)