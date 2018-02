Mann wird bei Autounfall schwer verletzt

Artikel per Mail weiterempfehlen

Ein Mann ist in Freisen im Kreis St. Wendel mit seinem Auto gegen einen Baum gekracht und wurde dabei schwer verletzt.

Nach Angaben der Polizei sei der 30-Jährige aus Freisen mit seinem Wagen in Richtung B 41 unterwegs gewesen, als er am Montagmittag aus zunächst ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen war. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht.

(L'essentiel/dpa)