Mann verletzt anderen mit Radschlüssel

Der in der saarländischen Landesaufnahmestelle für Asylbewerber in Lebach festgenommene Mann soll einen Gegner im Streit mit einem Radschlüssel bedroht und verletzt haben. Worum es bei der Auseinandersetzung am Nachmittag des 23. September 2018 im französischen Stiring-Wendl ging, war aber auch am Montag noch unklar, wie das Landespolizeipräsidium in Saarbrücken mitteilte.

Zielfahnder der saarländischen Polizei hatten den Asylbewerber am Freitag aufgrund eines Europäischen Haftbefehls festgenommen. Der 31-Jährige war wegen gefährlicher Körperverletzung und Bedrohung von den französischen Behörden gesucht worden und soll nach Frankreich ausgeliefert werden.

(L'essentiel/dpa)