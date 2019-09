Auto überschlägt sich an Grenze zu Luxemburg

Artikel per Mail weiterempfehlen

Der Wagen einer Französin hat sich mehrfach auf der A8 bei Perl-Borg überschlagen. Die 75-Jährige war am Sonntag gegen 17.15 Uhr in Richtung Luxemburg unterwegs, als sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor. Das teilte am Montag ein Sprecher der Polizei Saarbrücken mit.

Ein Rettungshubschrauber aus Deutschland brachte die schwer verletzte Frau anschließend in die Klinik nach Merzig. Die Ausfahrt blieb während der Bergungsarbeiten bis 18.30 Uhr gesperrt.

Nach bisherigem Ermittlungsstand geht die Polizei davon aus, dass die Fahrerin zu schnell unterwegs war.

