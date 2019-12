Franzose stirbt in Schlucht im Saarland

Artikel per Mail weiterempfehlen

Ein 47-jähriger Radfahrer aus dem französischen Creutzwald ist am Samstag in Berus im Saarland gestorben, nachdem er mit seinem Rad in eine 10 bis 15 Meter tiefe Schlucht gefallen war, wie France Bleu Lorraine Nord berichtet.

Aus noch ungeklärter Ursache kam der Mann mit seinem Fahrrad vom Weg ab, auf welchem er mit Freunden unterwegs war. Nach dem Sturz konnten diese ihn trotz mehrerer Wiederbelebungsversuche nur noch tot aus dem Bach am Boden der Schlucht bergen. Auch der Rettungsdienst konnte nichts mehr tun.

Die Leiche soll am kommenden Montag nach Frankreich zurückgebracht werden, die Beerdigung wird innerhalb einer Woche erfolgen.

(L'essentiel)