Saarländer schwenken 50 Stunden den Rost

Es war die erste Europäische Schwenkmeisterschaft, die am vergangenen Wochenende von den Saarländern mit dem Teamnamen «Side by Side BBQ» in der Gemeinde Überherrn ausgerichtet wurde. Das Ergebnis kann sich sehen lassen: Der Weltrekord im Dauerschwenken wurde übertroffen. Die alte Bestmarke im Grillen lag bei 48 Stunden. Detlef Jessen und sein Team standen zwei Stunden länger am Grill und schwenkten über 50 Stunden den Rost.

Einziger Haken bei der Sache: Einen Eintrag ins Guinness-Buch der Rekorde wird es nicht geben. Wie die Bild berichtet, soll den Hütern des Rekordbuches das Schwenken einfach zu regional sein.

Gegrilltes Dankeschön nach Tornado-Einsatz

Das Luxemburger Team «BBQ Team Frozen Fire Lëtzebuerg» konnte auch einen Titel nach Hause bringen. In der Kategorie «Schwenker vom Schwenker» belegten sie Platz eins.

Für Aufmerksamkeit sorgte vor allem, wie sich Teamkapitän Luc Hoffmann, Jérôme Schiltz und Claude Stiefer beim THW bedankten. Die Luxemburger luden alle THW-Kräfte ein, die beim Tornado-Einsatz geholfen hatten.

(mb/L'essentiel/dpa)