Mann tötet Mutter und schlitzt sich selbst Kehle auf

Familiendrama im französischen 6000-Seelen Ort: Am gestrigen Sonntagabend spielten sich in Behren-lès-Forbach grausame Szenen ab. Nach Angaben von Breaking News Saarland wurde eine 81-jährige Frau gegen 17.45 Uhr im Altenheim «Pavillon du Soleil» von einem Mann erstochen. Die Frau starb noch am Ort des Geschehens.



Bei dem Täter handelte es sich um ihren eigenen Sohn (50). Dieser versuchte sich nach der Tat selbst das Leben zu nehmen und schnitt sich die Kehle durch. Dabei erlitt er lebensgefährliche Verletzungen. Rettungsdienste brachten ihn ins nahegelegene Krankenhaus. Zum Mordmotiv gibt es bislang keine genauen Informationen.

(chb/L'essentiel)