Bahn plant Schnellzüge ab Luxemburg ab 2030

2014 fuhr der letzte Intercity aus Trier Richtung Norddeutschland. Die Ausweitung des Nahverkehrs durch den Rheinland-Pfalz-Takt wurde von den Verantwortlichen als Grund angegeben. Wie der Bundesverkehrsminister im vergangenen Jahr mitteilte, ist für die Moselstadt und damit auch Luxemburg eine erneute Fernverkehrsanbindung der Deutschen Bahn erst wieder für das Jahr 2030 vorgesehen.

Wie der Trierische Volksfreund nun berichtet, soll die Anbindung dann aber deutlich umfangreicher ausfallen, als zuletzt angenommen. Laut einer Fahrplan-Auswertung des Hamburger Bahnexperten Marcus Grahnert, auf welche sich der TV beruft, wird es alle zwei Stunden mit dem Intercity von Luxemburg via Trier nach Emden bzw. Norddeich Mole gehen. In umgekehrte Richtung enden die Züge auch wieder im Großherzogtum. Auf dem Weg an die Nordsee passieren die Schnellzüge die großen Bahnhöfe des Ruhrgebiets.

Auch Änderungen beim Nahverkehr zeigen sich in der analysierten Datenbank. Ab 2024 soll alle zwei Stunden ein Regionalzug vomn Trier nach Metz fahren.

