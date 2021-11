Rheinland-​​Pfalz verschärft Corona-​​Regeln ab Mittwoch

Das öffentliche Leben in Rheinland-Pfalz wird von diesem Mittwoch an (24. November) im Einklang mit den neuen bundesweiten Vorgaben vor allem für Ungeimpfte eingeschränkt. So soll die rasante Ausbreitung der Corona-Pandemie gebremst werden. «In Innenräumen gilt dann für Erwachsene grundsätzlich die 2G-Regel», kündigte Gesundheitsminister Clemens Hoch (SPD) am Montag in Mainz an. Das bedeutet Zutritt nur für Genesene und Geimpfte. Die neuen Regeln gelten landesweit, es gibt keine regionalen Unterschiede mehr.

In seiner morgigen Sitzung wird der Ministerrat #RLP eine neue #Corona-Bekämpfungsverordnung beraten, in die auch die Beschlüsse der #BundLänderSchalte der letzten Woche mit einfließen sollen. Sie soll ab Mittwoch, 24.11., in Kraft treten. Mehr Infos: https://t.co/S24orVcolA pic.twitter.com/B8w6Lor4N0 — Landesregierung Rheinland-Pfalz (@rlpNews) November 22, 2021

Die entsprechende 28. Corona-Bekämpfungsverordnung des Landes soll am Dienstag im Kabinett verabschiedet werden und dann zeitgleich mit dem Bundesinfektionsschutzgesetz einen Tag später gelten. Das alte Warnstufensystem fällt weg.

Hospitalisierungsrate ist neuer Schwellenwert

Neuer bundesweit einheitlicher Schwellenwert ist die Hospitalisierungsrate. Dafür erfasst das Robert Koch-Institut (RKI) die gemeldeten Krankenhausaufnahmen von Corona-Patienten pro 100.000 Einwohner in einem Sieben-Tage-Zeitraum für jedes Bundesland.

Weil dieser Wert zwischen drei und sechs liegt, werden die Regeln in Rheinland-Pfalz verschärft. Sinkt er wieder unter drei oder steigt auf über neun werde es eine neue Bekämpfungsverordnung mit neuen Regeln geben, kündigte Hoch an.

Ausnahmen

Von der ab Mittwoch gültigen 2G-Regel für Innenräume ausgenommen ist der Handel. Kinder unter zwölf Jahren fallen nicht unter diese Regel. Für Kinder und Jugendliche zwischen zwölf und 17 Jahren gilt 3G, also Zutritt auch für Getestete. Das kann bei ihnen zusätzlich zu den Schultests etwa ein Selbsttest vor dem Sport sein.

Ausnahmen gibt es auch bei Menschen, die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können. Sie brauchen aber ein Attest. Bei standesamtlichen Trauungen gilt die Testpflicht plus Maskenpflicht, außer für das Brautpaar. Blutspenden ist auch mit Test möglich.

Maskenpflicht

Von Mittwoch an gilt grundsätzlich eine Maskenpflicht, wenn der Abstand von 1,50 Metern nicht sicher eingehalten werden kann – sowohl bei Innen- als auch bei Außenveranstaltungen. «Die Maske kann am Platz und beim Verzehr von Speisen und Getränken entfallen», sagte Hoch.

Also sind Masken auch auf Weihnachtsmärkten und in Fußgängerzonen Pflicht. «Land und Kommunen seien sich einig, dass die 2G-Regel auch überall dort angewendet werden sollte, wo dies vor Ort durch die Gegebenheiten sinnvoll machbar ist.»

Als Test werden nur noch zertifizierte von den Teststellen anerkannt. Selbsttests gelten nur noch bei Jugendlichen unter 18.

Gastronomie

Hier gilt ab Mittwoch 2G. Mit Ausnahme von Kantinen, oder an Autobahnraststätten für Berufskraftfahrer. Dort gilt wie am Arbeitsplatz auch ein Test. «Discos sind unter 2G möglich», sagte Hoch.

In Bus und Bahn gilt nach den bundesweiten Beschlüssen 3G, also genesen, geimpft oder getestet. Außerdem Maskenpflicht.

Arbeitsplatz

Bundeseinheitlich gilt 3G -– auch für Kellner, Lehrer und Erzieherinnen.

An den Schulen wird es zwei anlasslose Tests pro Woche geben. Zudem gilt in weiterführenden Schulen wieder Maskenpflicht am Platz.

An den Hochschulen gilt grundsätzlich weiterhin Präsenz unter 3G, aber «mit angepassten Lösungen für jede Hochschule». Bei Prüfungen müssen Ungeimpfte einen Test vorlegen, der nicht mehr älter als 24 Stunden sein darf.

Events, Theater und Ausstellungen

Für Veranstaltungen in geschlossenen Räumen und im Freien mit festen Plätzen und Einlasskontrolle gilt 2G. Obergrenzen für die Zahl der Teilnehmer gibt es nicht. Kommerzielle Anbieter können aber strengere Regeln erlassen als das Land.

Genesen oder geimpft heißt es auch in Museen, Galerien, Ausstellungen, Gedenkstätten und Theatern.

Im außerschulischen Musik- und Kunstunterricht gilt 2G. Auch bei Proben und Auftritten der Breiten- und Laienkultur.

Amateur- und Freizeitsport

Im Amateur- und Freizeitsport in Hallen oder Fitnessstudios müssen die Teilnehmer auch geimpft oder genesen sein. Dazu zählen auch Kletterhallen. Und dies gilt auch für Schwimmbäder, Thermen und Saunen.

Körpernahe Dienstleistungen gibt es dann ab Mittwoch nur für Geimpfte und Genesene. Dies gilt auch für Kunden sexueller Dienstleistungen, nicht aber für medizinische Angebote.

Bus- und Schiffsreisen fallen auch unter die 2G-Regelung. Ebenso Innenräume von Zoos und Botanischen Gärten sowie Spielhallen.

