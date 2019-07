Räuber schlägt Opfer die Zähne ein

Artikel per Mail weiterempfehlen

Auf dem Bahnhofsgelände in Saarlouis Roden kam es am Samstagnachmittag, gegen 16:44 Uhr, zu einem brutalen Raubüberfall, wie die Polizei mitteilte. Ein unbekannter Täter schlug einem 30-Jähriger mehrfach ins Gesicht. Das Opfer erlitt Verletzungen am Kopf, seine Schneidezähne splitterten ab.

Der Täter klaute anschließend das Fahrrad seines Opfers und flüchtete in Richtung des nahe gelegenen Supermarktes. Er wird wie folgt beschrieben: männlich, zwischen 18 und 23 Jahren, schlank, etwa 170 cm groß, drei-Tage-Bart, kurze dunkle lockige Haare, dunkler Hautteint, saarländischer Dialekt, kurze Hose und weißes Unterhemd.

Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Saarlouis zu melden. Telefon: 06831/9010.

(L'essentiel)