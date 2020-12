Mann «wedelt wie wild» mit seinem Geschlechtsteil

Am Donnerstagmorgen hat die Saarbrücker Polizei gegen 8.30 Uhr ein Notruf der etwas anderen Art erreicht: Ein Lkw-Fahrer meldete den Beamten einen Mann, der sein Geschlechtsteil entblößt habe und damit «wie wild herumwedelt».

Der Lkw-Fahrer hatte mit seinem Lkw auf einem Parkplatz gestanden und das Geschehen auf dem Gelände einer Tankstelle beobachtet.

Nicht das erste Mal

Als die Beamten vor Ort eintrafen, stellte sich heraus, dass der 30-Jährige kein Unbekannter ist: Er war in der Vergangenheit bereits «gleichgelagert in Erscheinung getreten», wie es in der Polizeimitteilung heißt.

Gegenüber den Polizisten gab der Mann an, dass er sich lediglich erleichtern wollte. Auf ihn wartet nun ein Strafverfahren wegen des Verdachts einer exhibitionistischen Handlung.

(sw/L'essentiel)