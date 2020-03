Polizei sucht in Koblenz nach Reichsbürgern

Nach dem bundesweiten Verbot einer Reichsbürger-Gruppierung durch das Bundesinnenministerium ist bei einer Durchsuchung eines Wohnobjekts im Raum Koblenz eine Waffe sichergestellt worden. Zudem seien zwei Laptops, verschiedene Speichermedien und Objekte mit Vereinssymbolen sichergestellt worden, teilte das rheinland-pfälzische Innenministerium am Donnerstag mit. Die Durchsuchung habe in den frühen Morgenstunden stattgefunden und sei ohne Zwischenfälle abgelaufen. Rund ein Dutzend Polizisten seien im Einsatz gewesen.

Zuvor hatte Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) erstmals eine Reichsbürger-Gruppe bundesweit verboten. Daraufhin durchsuchten Polizeibeamte am Donnerstagmorgen die Wohnungen 21 führender Mitglieder des Vereins «Geeinte deutsche Völker und Stämme» und seiner Teilorganisation «Osnabrücker Landmark» in zehn Bundesländern. Nach dpa-Informationen gab es Durchsuchungen in Berlin, Brandenburg, Baden-Württemberg, Bayern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Schleswig-Holstein, Sachsen und Thüringen.

Die Mitglieder des Vereins «bringen durch Rassismus, Antisemitismus und Geschichtsrevisionismus ihre Intoleranz gegenüber der Demokratie deutlich zum Ausdruck», hieß es aus dem Bundesinnenministerium. In den vergangenen Jahren sei die Gruppierung unter anderem durch «verbalaggressive Schreiben» aufgefallen. Darin sei den Adressaten «Inhaftierung» und «Sippenhaft» angedroht worden.

(L'essentiel)