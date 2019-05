Fahrzeug überschlägt sich auf Autobahn

Artikel per Mail weiterempfehlen

Bei einem Verkehrsunfall im Nordsaarland sind vier Menschen schwer verletzt worden. Ein 44 Jahre alter Mann hatte am Samstag auf der Autobahn 62 bei Nohfelden-Türkismühle in Richtung Trier auf regennasser Fahrbahn die Kontrolle über sein Auto verloren, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Er kam nach rechts ab und überschlug sich mit dem Wagen. Trümmerteile trafen ein weiteres vorbeifahrendes Fahrzeug und beschädigten es.

In dem Wagen des 44-Jährigen erlitten alle vier Insassen schwere Verletzungen und kamen in Krankenhäuser.

(L'essentiel/dpa)