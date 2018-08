Haben Niederländer Linienbusse angezündet?

Nach der Brandstiftung an sechs Linienbussen in der Eifel Anfang August hat die Polizei zwei jugendliche Touristen als Tatverdächtige ermittelt. Die beiden 18-jährigen Niederländer hätten damals gemeinsam mit ihren Eltern Urlaub auf einem Campingplatz in der Nähe des späteren Tatorts gemacht, teilte die Polizei in Trier am Freitag mit.

Bei dem Brand in der Nacht zum 3. August auf einem Firmengelände in Prüm war ein Schaden von rund 150 000 Euro entstanden. Menschen wurden nicht verletzt. Durch die Flammen wurde auch ein Wohnwagen zerstört, der neben den Bussen auf dem Hof des Unternehmens stand.

(L'essentiel/dpa)