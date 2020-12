Kommen strengere Einreise-​​Regeln in Deutschland?

Trotz hartem Lockdown will die Bundesregierung die Regeln in Deutschland noch weiter anziehen. Konkret geht es dabei um Einreisende aus Corona-Risikogebieten, wie n-tv berichtet. Bisher müssen diese sich zehn Tage lang in Quarantäne begeben und können nach fünf Tagen einen Corona-Test machen. Das soll sich nun ändern.

Wie die Bild-Zeitung berichtet, arbeite man im Bundesgesundheitsministerium an einem Entwurf, der einen negativen Corona-Test schon vor Antritt einer Reise nach Deutschland von außerhalb des Schengenraums verlangt. Alternativ könnte aber auch ein Immunitätsnachweis oder eine Impf-Nachweis für grünes Licht zur Einreise sorgen. Kann nichts davon vorgelegt werden, darf die jeweilige Person nicht nach Deutschland befördert werden, so die Bild-Zeitung.

Veränderte Regeln auch innerhalb des Schengen-Raums

Wer innerhalb des Schengen-Raums aus Risikogebieten einreist, müsse einen der Nachweise spätestens 72 Stunden nach der Einreise dem Gesundheitsamt vorzeigen. Dadurch könnte die bisherige Quarantänepflicht wegfallen. Wann die Regeln in die Tat umgesetzt werden, ist noch unklar. Laut Bild-Zeitung könnte es im Laufe des Januars soweit sein.

Aktuell sind alle Nachbarländer Deutschlands Risikogebiete, dazu zählt auch Luxemburg. Inwiefern der Grenzverkehr durch die neuen Regelungen beeinflusst werden könnte und ob es erneut Sonderregeln für die Grenzgänger gibt, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht klar.

(L'essentiel)