Übergriffe auf Kinder in Waldorf-​​Kindergarten

Eigentlich ist der Kindergarten sehr beliebt und Plätze sind heiß begehrt, doch nun hat der gute Ruf des Trierer Waldorfkindergartens empfindlichen Schaden genommen. Denn immer mehr Eltern melden sich mit teils schwerwiegenden Vorwürfen und Beschwerden zu Wort. So sprechen einige von Angstzuständen bei den Kindern, von erneutem Bettnässen, harschen Strafen und sogar von «Doktorspielen».

Sechs Gruppen gibt es in dem Kindergarten, in einem von diesen sollen zwei Erzieherinnen mit fragwürdigen Methoden zu Werk gegangen sein. So machte der Trierische Volksfreund den Fall eines kleinen Jungen öffentlich, der in der besagten Gruppe einen Platz bekommen hatte. Diese Gruppe sei bekannt für ihren «raueren Ton», was gerade für besonders lebhafte Kinder, wie ihren Sohn, von Vorteil sei, so dachten die Eltern.

Wasser mit Schal des Kindes aufgewischt

Sechs Monate nachdem der Sechsjährige in diese Gruppe gewechselt sei, habe er jedoch wieder regelmäßig in die Hose gemacht. Die Erzieherinnen empfahlen den Eltern eine Verhaltenstherapie für ihren «auffälligen Sohn». Doch die Situation verschlechterte sich nur. Schließlich eskalierte sie, als die beiden Erzieherinnen den Jungen nach einem Vergehen, in den Sozialraum der Erzieher einsperrten, wo er eine Wasserflasche zu Boden warf. Die Erzieherinnen wischten das Wasser daraufhin mit dem Schlauchschal des Kindes auf und zogen ihm den nassen Stoff einfach wieder über den Kopf. Dies fiel später den Eltern auf. Im Winter 2017/18 soll der Junge zudem mehrfach alleine im Garten der Kita ausgesperrt worden sein.

Der ehemalige Leiter der Kita, der seine Stellung bereits nach wenigen Monaten wieder aufgeben musste, weil ihm die Angestellten ihr Misstrauen schriftlich bekundet hatten, entließ die beiden Erzieherinnen im Mai diesen Jahres. Dennoch: Auch andere Eltern berichten laut Volksfreund von langanhaltenden Problemen bei den Kindern, so erzählten manche von Angstzuständen, Sprachstörungen und Fieber, teils befänden sich die Kinder in psychologischer Behandlung.

Der Trägerverein der Einrichtung hülle sich in Schweigen, auch, was eine – nur intern bekanntgewordene – «Doktorspiel-Affäre» aus dem Jahr 2014 anbelangt. Demnach sollen Beratungsgespräche mit Pro Familia stattgefunden haben und Schreiben rund gegangen sein, mit dem Hinweis, dass sich Kinder keine Gegenstände in Körperöffnungen stecken dürfen. Auch dieses Problem soll in einer Gruppe aufgetreten sein, von den beiden Erzieherinnen trennte man sich zu diesem Zeitpunkt nicht.

(L'essentiel)