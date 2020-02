Autofahrer stirbt bei Frontalcrash mit 40-​​Tonner

#Bernkastel-Kues Auf der K 62 zwischen Ürziger Höhe und der Kreuzung L 58 hat sich gestern Nachmittag ein schwerer Unfall ereignet, bei dem ein Autofahrer tödlich verletzt worden ist: https://t.co/ybJWl4x5yD *ksc pic.twitter.com/1zddJ6WOYk — Polizei Trier (@PolizeiTrier) February 4, 2020

Am Montagnachmittag ist ein Autofahrer auf der K62 zwischen Uerziger Höhe und der Kreuzung L58 nahe Bernkastel-Kues ins Schleudern gekommen und dabei in den Gegenverkehr geraten. In Folge dessen kollidierte er frontal mit einem ihm entgegenkommenden 40-Tonner. Der Mann verstarb noch an der Unfallstelle, der Lkw-Fahrer erlitt einen Schock.

Durch die Bergungsmaßnahmen war die Strecke am Montag lange gesperrt, Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst waren mit zahlreichen Einsatzkräften vor Ort.

(L'essentiel)