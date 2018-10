Frau fährt mit über drei Promille gegen Hauswand

Artikel per Mail weiterempfehlen

Mit mehr als drei Promille Alkohol im Blut ist eine Autofahrerin in Wörrstadt bei Mainz gegen eine Hauswand gefahren und hat danach Fahrerflucht begangen. Zeugen hätten den Vorfall aber beobachtet, sagte ein Sprecher der Polizei am Freitag. Demnach sei die Frau bereits vor dem Unfall am Donnerstag sehr auffällig gefahren.

Die Polizei ermittelte die Adresse der 48-Jährigen. Ein Atemalkoholtest ergab 3,45 Promille. Ihr Führerschein wurde beschlagnahmt.

(L'essentiel/dpa)