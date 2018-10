Polizei stoppt 28-​​Jährige mit 20.000 Zigaretten

Artikel per Mail weiterempfehlen

Die Kontrolleinheit des Saarbrücker Zolls kontrollierte auf der Autobahn A6 einen Transporter, der von Rumänien nach Großbritannien unterwegs war. Die acht Insassen gaben zunächst an, keine steuerpflichtigen Waren wie Zigaretten, Tabak oder alkoholische Getränke mitzuführen.

In den beiden Koffern einer Insassin wurden allerdings – versteckt unter Kleidungsstücken – 20.000 Zigaretten entdeckt und sichergestellt. Die Osteuropäerin gab an, dass sie die beiden Koffer vor Fahrtantritt entgegengenommen habe und für die Mitnahme der Gepäckstücke nach England ihre Fahrkarte erhalten habe.

Gegen die Reisende wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Tabaksteuerhinterziehung eingeleitet und die Tabaksteuer in Höhe von mehr als 3000 Euro wurde erhoben. Auch der Fahrer des Transporters nahm es mit der Steuerpflicht nicht so genau. Er war mit 2800 Zigaretten unterwegs und musste Steuern in Höhe von 450 Euro nachzahlen.

(L'essentiel)