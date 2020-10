Mehr Obdachlose in Rheinland-​​Pfalz befürchtet

Der Deutsche Mieterbund in Rheinland-Pfalz befürchtet, dass die Zahl obdachloser Menschen in den kommenden Monaten in die Höhe schnellen könnte. Man müsse davon ausgehen, dass sich die wirtschaftliche Situation vieler Menschen aufgrund der Corona-Pandemie verschlechtere. «Damit dürfte die Zahl der Mieter steigen, die ihre Wohnungen nicht mehr bezahlen können», sagte der rheinland-pfälzische Landesvorsitzende des Mieterbundes, Franz Obst, der Deutschen Presse-Agentur.

Müssten Menschen dann ihre Mietwohnung verlassen, werde es für sie schwierig, einen geeigneten Ersatz zu organisieren. Aus Sicht des Landesvorsitzenden wäre es daher «definitiv zu befürworten», würde die Bundesregierung die Stundungsregel wieder in Kraft setzen.

« Ich rechne jedenfalls mit Problemen »

Zu Beginn der Corona-Krise hatte die Regierung eine solche Stundungsregel eingeführt. So mussten Mieten unter bestimmten Voraussetzungen zwischen April und Juni nicht sofort gezahlt werden. Vermieter durften den Betroffenen nicht wegen ausbleibender Mietzahlungen kündigen. Seit Juli gilt dieser Schutz aber nicht mehr.

Es zeige sich derzeit, dass unter anderem Mitarbeiter in der Gastronomie aber auch in der Unterhaltungsindustrie weiter mit finanziellen Schwierigkeiten rechnen müssten, sagte Obst. «Das Thema wird uns in den kommenden Monaten stark beschäftigen. Ich rechne jedenfalls mit Problemen.»

(L'essentiel/dpa)