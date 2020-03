Kinder spielen mit Feuer und setzen Schuppen in Brand

Am Mittwochnachmittag musste die Feuerwehr des Moselortes zu einem brennenden Geräteschuppen am Ortsrand ausrücken. Zwei Kinder hatten zuvor mit Feuer gespielt und das Gebäude dabei unabsichtlich in Brand gesetzt.

Das Feuer breitete sich wegen gelagertem Stroh und Heu schnell aus, viel zu retten gab es für die Feuerwehr anschließend nicht mehr. Beide Kinder kamen mit einer Rauchvergiftung vorsorglich ins Krankenhaus.

Nach zwei Stunden war der Brand gelöscht, die Schadenshöhe ist noch unklar.

(L'essentiel)