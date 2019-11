Vater tötet 6-​​jährigen Sohn und erhängt sich

Ein sechsjähriges Kind wurde am Sonntag in einem Hotelzimmer in Friville-Escarbotin (Département Somme) tot aufgefunden. Zwei Stunden zuvor entdeckte die Polizei die Leiche seines Vaters , der sich wenige Kilometer entfernt erhängt hatte. Die Staatsanwaltschaft Amiens leitete eine Untersuchung wegen Mordes ein, da das Kind «eindeutig durch den Vater zu Tode gekommen war», wie die Staatsanwaltschaft mitteilte.

Das Verschwinden des Kindes und seines Vaters, die ursprünglich aus dem Département Meurthe-et-Moselle kommen, war am Samstag gegen 19 Uhr der Gendarmerie von Nancy gemeldet worden. Mehrere Verwandte hatten im Vorfeld «beunruhigende Nachrichten vom Vater erhalten», in denen er seinen Suizid erwähnte. Die in Nancy begonnene Fahndung wurde rasch ins Département Somme verlagert, weil das Handy des Mannes dort geortet wurde.

Apperatur zum Ersticken gefunden

Am Sonntagmorgen, gegen 8.30 Uhr, wurde die Leiche des Vaters schließlich an einem Strommast nahe der Ortschaft Yzengremer gefunden. Weitere Ermittlungen ergaben, dass sich die beiden den Abend zuvor in einem Hotel aufgehalten hatten. Gegen 10.45 Uhr wurde schließlich die Leiche des Sohnes gefunden.

Nach den Erkenntnissen des Gerichtsmediziners starb das Kind am Samstagabend. Am Leichnam seien keine Anzeichen von körperlicher Gewalt festgestellt worden. Die Polizei fand in dem Hotel große Mengen an Schlaftabletten sowie eine Gasflasche, in der sich Helium befand, und eine Atemmaske, die der Vater möglicherweise zum Ersticken den Kindes genutzt hatte.

Eine Autopsie soll nun die genaue Todesursache klären. In Yzengremer wurde auch ein Brief des Vaters gefunden, der auf die Tat hindeute. Die Eltern des Jungen lebten getrennt. Er sollte das Wochenende bei seinem Vater verbringen.

(L'essentiel/afp)