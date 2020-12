Frau wollte Partner von hinten erstechen

Wegen versuchten Mordes an ihrem Freund ist eine Frau am Montag vor dem Landgericht Trier zu sechseinhalb Jahren Haft verurteilt worden. Nach Angaben des Gerichts hatte die 42-Jährige dem Mann im Streit um die Trennung mit einem Messer in den Rücken gestochen. Der Partner hatte sich Mitte März trennen wollen, weil die Frau mit einem ihm unbekannten Mann gechattet hatte. Als er ihre Wohnung in Trier gerade verlassen wollte, hatte die Frau zweimal von hinten auf ihn eingestochen.

Einer der Stiche hatte nach Angaben der Staatsanwaltschaft die Lunge nur knapp verfehlt. Der Mann sei in Panik zu Fuß in die Notaufnahme eines Trierer Krankenhauses geflüchtet, wo er operiert wurde. Die Deutsche wurde auch wegen gefährlicher Körperverletzung verurteilt. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig

(L'essentiel/dpa)