Dreist in der Saunalandschaft beklaut

Dreist ging ein Dieb am Montagabend im Schaumbergbad in Tholey vor. In der Umkleide zur Saunalandschaft brach er zunächst fünf Schränke auf. Ein aufmerksamer Gast bemerkte das allerdings. Als er den Täter stellte, flüchtete dieser. Wie die Polizei weiter meldete, gelang ihm in einem silberfarbenen Auto mit Saarlouiser Kennzeichen die Flucht.

Seine Beute wäre ohne den aufmerksamen Gast sicher noch höher ausgefallen. So konnte der Täter nur eine kleinere Summe Bargeld, Kreditkarten und andere persönliche Gegenstände stehlen. Die Polizei hat die Fahndung nach dem Täter eingeleitet und beschreibt ihn wie folgt: Der Mann soll zirka 1,70 Meter groß, hatte dunkles Haar und eine normale Statur. Bekleidet sei er zum Tatzeitpunkt mit einer blauen Jeans, einem weißen T-Shirt und schwarzen Sneakern. Außerdem trug er einen kleinen schwarzen Rucksack bei der Tat bei sich.

Personen, die sachdienliche Hinweise zum Flüchtigen machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei unter Telefon +49 6851 8980.

(L'essentiel)