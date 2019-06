Typ quatscht sich in den Knast

Bei der Polizei muss man sich nichts sagen, was einem schadet oder jemanden verpfeifen. Blöd nur, wenn man es aus Versehen selber macht und das noch unabsichtlich. So erging es einem 32-jährigen Mann bei einer Bundespolizeikontrolle am Feiertag in Neunkirchen. Gegen den Mann lag ein Haftbefehl wegen eines Drogendelikts vor.

Wie die deutschen Beamten angaben, war die Kontrolle schon fast zu ende, als der Mann die Beamten mit dem Hinweis «da müsste noch was offen sein» erneut aufhorchen lies. Eine Abfrage ergab einen offenen Haftbefehl, 1000 Euro hätten ihn vor dem Gefängnis bewahrt. Da er den Betrag nicht zahlen konnte, muss er nun für 90 Tage in das Gefängnis in Ottweiler.