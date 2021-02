Lea aus Hollenfels will mit eigenem Song Mut machen

«Stronger Together» heißt die erste Single der jungen Singer-Songwriterin Leanna. Leanna heißt eigentlich Lea Anna Mauer, kommt aus dem Saarland und wohnt inzwischen in Hollenfels in Mersch. Wenn es nach der 24-Jährigen geht, soll es also «gemeinsam stark» durch die Krise gehen: «Es ist ein Song zum Mut machen», erzählt sie L'essentiel.

Wie bei so vielen, sei bei ihr privat momentan nicht viel los – und musikalisch. Da sei ihr die Idee zum Song an einem der grauen Wintertage spontan auf der Couch gekommen. «Wenn man normalerweise jedes Wochenende Auftritte hat, dann fehlt das. Und irgendwie muss man schauen, dass man weiterkommt. So kam ich zu dem Song.»

2018 hat die Hobby-Musikerin den «Radio Salü» Newcomer-Wettbewerb gewonnen, zu hören ist sie seitdem in Pubs, auf Stadtfesten oder Hochzeiten. Zumindest normalerweise. Aktuell spielt sie stattdessen mit Klavier oder Gitarre auf ihren Social-Media-Kanälen. Und ab sofort unter anderem auch auf Spotify.

(mei/L'essentiel)