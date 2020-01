Zwei Minderjährige crashen mit gestohlenem Auto

Am vergangenen Montagmorgen sorgte das sonderbare Fahrverhalten eines Autos auf der A31 in Richtung Luxemburg für Aufsehen. Wie Le Républicain lorrain nun berichtete, war der Fahrer des hin und herschlitternden Autos gerade mal 15 Jahre alt. Zu allem Überfluss war der Wagen am frühen Morgen gestohlen worden, auch der Beifahrer war minderjährig.

Nach einigen Kilometern endete die Spritztour der jungen Männer in Kanfen nahe der luxemburgischen Grenze in einem Unfall. Der 15-jährige Fahrer kollidierte mit zwei Fahrzeugen und einem Lastwagen. Niemand wurde verletzt, aber der Zusammenstoß verursachte Blechschäden und entsprechende Verzögerungen auf der vielbefahrenen Strecke.

Nach dem Unfall stiegen die beiden Jugendlichen einfach aus dem Auto aus, überquerten die Autobahn, passierten die Leitplanke und rannten weg. Die Polizei konnte sie schließlich gegen 13 Uhr am Bahnhof von Metz festnehmen, nachdem sie in einem Zug von Luxemburg nach Metz gesichtet worden waren. Sie wurden in Polizeigewahrsam genommen und behaupteten, das Auto sei von einem Verwandten «geliehen» worden.

(L'essentiel)